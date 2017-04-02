145 мероприятий провёл Центр мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в этом году

17:49, 02 апреля 2017, ПАИ

В рамках медиафорума Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость» прошла презентация Центра мониторинга благоустройства городской среды. Эксперты ОНФ обсудили основные проблемы в области благоустройства территорий, рассказали об основных задачах Центра, а также представили первые результаты работы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Фонда.

По состоянию на 1 апреля Центр ОНФ провел 145 мероприятий, шесть из которых – на федеральном уровне,139 – на региональном. В работе Центра Народного фронта принимают участие более тысячи активистов.

«Главная задача Центра ОНФ – не просто услышать граждан, а научить людей, чтобы они знали свои права. Люди должны понимать, что от них зависит будущее наших дворов и придомовых территорий. Жители собираются, сами за свой счет ремонтируют и оборудуют придомовую территорию, но так как земля муниципальная, никто не берет на обслуживание такие дворы, вплоть до сноса объектов благоустройства», – отметила координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина.

По её словам, существует серьезная проблема, когда органы власти якобы делают все для граждан, но мнение этих людей не слышат. «Общественные слушания по вопросам городских пространств больше напоминают фикцию, люди вообще не знают, где эти слушания проходят. Бывает так, что в одном районе проводят слушания, а застройка и ремонт делается совершенно на другом краю города. Естественно, граждане делают выводы, что чиновники занимаются отписками», - сказала Светлана Калинина.

В рамках работы Центра активисты ОНФ вместе с местными жителями отслеживают состояние дворов, многоквартирных домов и общедоступных зон отдыха. Напомним, по итогам послания Федеральному собранию президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин поручил учитывать мнение жителей при благоустройстве городской и дворовой среды и предложил активистам ОНФ подключиться к этой работе. В 2017 году в рамках работы приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство городов выделяется 20 млрд рублей.