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Общество

Жителям дедовичской деревни Ясски рассказали, как не допустить пожара весной

2 апреля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам совместно с корреспондентом редакции газеты «Коммуна» провели профилактический рейд в деревне Ясски Дедовичского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, участники рейда обошли 16 домовладений, под роспись проинструктировали 40 человек и распространили 48 листовок.

Специалисты провели инструктаж о мерах пожарной безопасности в связи с началом весеннее-летнего пожароопасного периода. Жителям деревни рассказали об обстановке с пожарами на территории области, озвучили основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов.

Также в ходе бесед были доведены обязательные требования пожарной безопасности при уборке территорий и недопущению сжигания сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов вблизи строений, а также на землях сельхозназначения.

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