Добыча газа в России выросла на 8,2%

18:19, 02 апреля 2017, ПАИ

Объем добычи газа в РФ в январе-марте вырос на 8,2% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года и составил 183,514 млрд кубометров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные оперативной сводки ГП «ЦДУ ТЭК». При этом отмечается, что февраль этого года был на день короче, чем 2016-го.

В марте в России было произвели 58,795 млрд кубометров газа, что также превышает показатель аналогичного месяца прошлого года на 8,2%.

Один из крупнейших независимых производителей газа – «НОВАТЭК» - за 3 месяца 2017 года добыл 11,773 млрд кубометров газа, операторы СРП -6,163 млрд кубометров.

Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы газа с января по март включительно получили «Роснефть» - 11,902 млрд кубометров, «ЛУКОЙЛ» - 5,023 млрд кубометров, «Сургутнефтегаз» - 2,532 млрд кубометров, «Газпром нефть» - 3,613 млрд кубометров.