Негативное воздействие зубной пасты на кишечник обнаружили американские учёные

18:39, 02 апреля 2017, ПАИ

Американские ученые изучили зубную пасту и пришли к выводу, что один из ее компонентов - диоксид титана – наносит вред организму человека. По их мнению, диоксид титана воздействует на кишечник человека, снижая его устойчивость к воспалению и иммунитет в целом.

Телеканала «Звезда» попросил прокомментировать результаты исследований практикующего стоматолога Викторию Григорян. «Зубной пасты должно быть очень много, чтобы было какое-то неблагоприятное воздействие для желудка. Тем более, что мы не едим ее, а просто чистим зубы и ополаскиваем рот», - отметила врач.

Она обратила внимание на то, что аналоги зубной пасты куда более опасны. Например, зубной порошок негативно воздействует на эмаль, поэтому пользоваться им можно не более раза в месяц.

«Так что аналогов зубной пасты нет - только разные виды, для каждого пациента», -резюмировала стоматолог.