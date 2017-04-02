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Общество

Негативное воздействие зубной пасты на кишечник обнаружили американские учёные

Американские ученые изучили зубную пасту и пришли к выводу, что один из ее компонентов  - диоксид титана – наносит вред организму человека. По их мнению, диоксид титана воздействует на кишечник человека, снижая его устойчивость к воспалению и иммунитет в целом.

Телеканала «Звезда» попросил прокомментировать результаты исследований  практикующего стоматолога Викторию Григорян. «Зубной пасты должно быть очень много, чтобы было какое-то неблагоприятное воздействие для желудка. Тем более, что мы не едим ее, а просто чистим зубы и ополаскиваем рот», - отметила врач.

Она обратила внимание на то, что аналоги зубной пасты куда более опасны. Например, зубной порошок негативно воздействует на эмаль, поэтому пользоваться им можно не более раза в месяц.

«Так что аналогов зубной пасты нет - только разные виды, для каждого пациента», -резюмировала стоматолог.

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