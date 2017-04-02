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Общество

12 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 3 апреля

3 апреля в Псковской области ожидается облачная погода, пройдут небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на  данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Температура воздуха по области ночью составит от +2 до +7 градусов, днем  - от  +7 до +12. Ветер прогнозируется северо-западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление - низкое.

 

 

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