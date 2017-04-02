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Общество

Россия вводит ограничения на рейсы из Душанбе и Худжанта

Министерство транспорта РФ ввело ограничения на рейсы таджикской авиакомпании «Сомон Эйр». Они вступят в действие с 5:30 3 апреля, пишет «Российская газета».

Под ограничения попали рейсы «Сомон Эйр» из Душанбе (4 рейса в неделю) и Худжанта (3 рейса в неделю) в Россию.

Отмечается, что на такой шаг Россия пошла в качестве ответной меры: таджикские авиавласти не выполнили договоренности по допуску российской авиакомпании «Ямал» к полетам по ряду направлений.

«Ямал» подал заявку транспортным властям Таджикистана на выполнение полетов из аэропорта в Жуковском в  Душанбе (4 рейса в неделю) и Худжант (3 рейса в неделю). Однако,  в полном объёме эта заявка удовлетворена не была.

При этом в протоколе переговоров авиавластей двух стран от 27 января и   согласно ноте МИД РФ от 1 сентября 2016 года, «Ямал» является  вторым назначенным перевозчиком с российской стороны на полеты в Таджикистан из аэропорта Жуковский.

Кроме того, по соглашению о воздушном сообщении, ограничений на полеты между Россией и Таджикистаном из региональных аэропортов нет.  Российская сторона ранее уже выполнила пункты протокола и подтвердила заявки таджикских перевозчиков в полном объеме.

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