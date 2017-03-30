Российские парламентарии озаботились своим поведением

08:31, 03 апреля 2017, ПАИ

Парламентарии в Госдуме и Совете Федерации решили разработать кодекс этики. Об этом газете «Известия» заявили источники, участвовавшие в заседании комиссии группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO), посвященном этой теме.

В кодексе пропишут ответственность за грубые высказывания в адрес коллег и избирателей, преждевременный уход с заседания, выкрикивание реплик с места и даже санкции за нарушение предвыборных обещаний.

«Если депутат не нарушает закон, но пренебрежительно и грубо относится к коллегам, избирателям, к СМИ — он не должен представлять Госдуму», – сказал Анатолий Выборный из «Единой России».

При этом пока неизвестно, что конкретно окажется под запретом и какие санкции будут применятся к нарушителям.

У сенаторов проект кодекса, регламентирующего поведение, уже существует, в качестве санкций предусмотрены публичные извинения и лишение права участия в заседаниях Совета Федерации.

С другой стороны, эксперты скептически относятся к попыткам закрепить правила поведения депутатов. Высказывается мнение, что депутатская этика заключается в представлении интересов своих избирателей и отказе от злоупотребления служебным положением, а не в том, чтобы тихо сидеть на заседаниях.