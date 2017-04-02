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Общество

Не смотреть на небо советует сегодня народный календарь

3 апреля по народному календарю наступил Кирилл Катаник, пишет сalend.ru.

В этот день церковь чествует епископа Кирилла Катанского, жившего на Сицилии в I-II веках.

Русский народ переиначил имя святителя на свой лад, вложив в него новый смысл. Говорили, что день Катаника — последняя возможность прокатиться на санках с гор по тающему снегу. На Кирилла санки чистили и убирали подальше. Поэтому детям говорили: «Реви – не реви, Катаник санки унес».

В этот день уже можно было сменить валенки на берестяные лапти. Впрочем, и та, и другая обувь была плохой защитой от холода и сырости — поэтому к избам вновь начинали приходить лихорадки-лихоманки. Лучшей защитой от них считали печную золу и уголь. Их нужно было взять из печки горячими, завернуть в платок и приложить к больному месту. Импровизированная грелка нередко помогала, и болезнь отступала.

Также считалось, что на Кирилла Катаника (так же, как в день Льва Катаника), нельзя смотреть на небо, чтобы случайно не увидеть падающую звезду. Это предвещало большое несчастье.

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