В Святогорском монастыре совершены монашеские постриги
1 апреля, в субботу пятой седмицы Великого Поста, по окончании всенощного бдения в Свято-Успенском соборе Святогорского монастыря архимандрит Макарий (Швайко) совершил монашеские постриги насельников обители. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.
При постриге в мантию двое насельников Святогорского монастыря дали обеты безбрачия, послушания и нестяжания. С пострижением волос рясофорному диакону Льву (Сидорову) и иноку Закхею (Белову) были наречены новые имена Климент, в честь святителя Климента, Папы Римского (25 ноября/8декабря) и Ипатий, в честь преподобного Ипатия целебника Печерского (31 марта/13 апреля).
Новопостриженные были облачены в монашеские одежды.