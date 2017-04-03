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Экономика

Россия вдвое увеличила экспорт мяса из-за спроса в Азии

По итогам 2016 года Россия почти в два раза увеличила экспорт мяса, что стало возможным из-за роста спроса в азиатских странах, в первую очередь, в Гонконге и Вьетнаме. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).

В прошлом году Россия экспортировала 174 тыс. тонн, что в денежном выражении составляет $219 млн (около 14,7 млрд рублей). Годом ранее экспорт составлял 96 тыс. тонн.

Рост экспорта вызван изменением структуры покупателей российского мяса. Вдвое нарастил импорт российского мяса Гонконг.

Поставки на рынок КНР составили 36 тыс. тонн на сумму $41,2 млн. Вьетнам же увеличил закупки сразу в четыре раза.

При этом двукратное увеличение закупок российского мяса осуществили ДНР и ЛНР: в 2016 году они закупили 48,6 тыс. тонн на $64,4 млн.

Как отметил глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, рост экспорта мяса и продуктов стал возможен благодаря стабилизации курса рубля. «В будущем ключевую роль сыграет курс рубля, а также ситуация в России по целому ряду болезней животных. Нужно заниматься вопросами укрепления ветеринарной службы, это позволит открывать новые рынки сбыта. Россельхознадзор ведет большую работу по согласованию ветеринарных сертификатов и условий поставок», — отметил он.

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