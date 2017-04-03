Смирить горделивое сердце, вспоминая о страданиях Господа, призвал псковичей владыка Евсевий

08:45, 03 апреля 2017, ПАИ

2 апреля митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил чтение акафиста Божественным Страстям Христовым в храме Богоявления Господня (с Запсковья) города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

В конце богослужения при пении «Приидите ублажим...» духовенство во главе с владыкой и верующие совершили поклонение перед распятием Христовым.

В завершение митрополит Евсевий поблагодарил всех богомольцев за совместную молитву. «Когда мы слышим о страданиях нашего Господа, мы переживаем тот ужас, тот трепет, который испытывали стоящие у креста, видевшие глумление и злобу, ненависть и безумие противников Христа. В эти моменты мы размышляем, почему такое бывает и среди нас? Да потому что враг не терпит добра, не терпит благодати Божией, не терпит света Божия, потому что только при свете можно заметить ту ненависть, ту вражду, то зло, которое исходит от супротивной вражеской силы. И если уж на Господа восстал сатана, то он и нам не дает покоя, мира и радости, - сказал псковский архипастырь. - Но мы знаем, что своей любовью на кресте, своим воскресением Господь победил вражду и принес истинный мир, покой и радость человечеству. И чтобы этот мир вошел в наше сердце, мы должны взирать на крест Господень. И когда мы будем взирать на него, воспоминая те ужасы и страдания, которые претерпел наш Спаситель, то и мы смирим горделивое сердце свое и душу, потому что своими грехами мы причиняем новые страдания нашему Господу».