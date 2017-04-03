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Общество

Главу сельского поселения Пустошкинского района обвиняют в коррупционном нарушении в сфере закупок

В Пустошкинском районе прокуратура принимает меры по пресечению коррупционных правонарушений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что в нарушение частей 1, 2, 5 статьи 24 Федерального закона глава одного из сельских поселений района при заключении договоров не использовал конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Так, с 15 июля по 7 октября 2016 года глава сельского поселения заключил 4 договора на сумму до 100 тыс. рублей на проведение ремонта автомобильных дорог местного значения. Указанные договоры были подписаны с одним и тем же индивидуальным предпринимателем. При этом общая сумма заключенных договоров составила 196 тыс. 250 рублей.

«Заключение нескольких договоров на выполнение одних и тех же работ с одним и тем же лицом на сумму до 100 тыс. рублей фактически является искусственным дроблением одного вида работ и попыткой ухода от конкурсных процедур размещения заказов», - констатировали в прокуратуре.

В этой связи заместитель прокурора района возбудил в отношении главы сельского поселения дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ  (принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд), которое находится на рассмотрении в УФАС России по Псковской области.

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