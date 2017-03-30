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Ударивший участкового житель Новосокольнического района заплатит штраф

32-летний житель Новосокольнического района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе судебного заседания установлено, что 29 октября 2016 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений ударил участкового уполномоченного полиции кулаком в область грудной клетки.

Приговором Новосокольнического районного суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

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