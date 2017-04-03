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Общество

11 апреля в псковском драмтеатре покажут спектакль «Черное молоко, или экскурсия в Освенцим»

11 апреля на малой сцене Псковского драмтеатра состоится показ спектакля «Черное молоко, или экскурсия в Освенцим». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Постановка режиссера Евгении Львовой «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим» о том, как важна историческая память для каждого нового поколения, хотя бы для того, чтобы не повторять ошибки поколения прошлого», - отметили в пресс-службе.

Спектакль рекомендован для аудитории 12+. После просмотра состоится обсуждение постановки.

Билеты можно приобрести онлайн или в кассе театра.   

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