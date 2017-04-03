Сегодня ПАИ покажет в прямом эфире первый матч «Псков-747» во втором круге первенства России среди клубов ПФЛ 2016/17 годов

09:16, 03 апреля 2017, ПАИ

Сегодня, 3 апреля, Псковское агентство информации покажет в прямом эфире первый матч второй части первенства России по футболу среди команд футбольных клубов ПФЛ группы «Запад» между ФК «Псков-747» и московским «Строгино».

Игра начнётся на псковском стадионе «747» в 14:00. Трансляцию можно будет увидеть здесь >>>

Напомним, в первом круге соперники встречались 18 августа 2016 года. Тогда победу одержали москвичи со счётом 2:0: голы забили Михаил Погорелов и Виталий Борсук.