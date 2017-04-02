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Культура

Премьера спектакля «Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин» состоится в псковском театре 20 апреля

20 апреля в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина состоится премьера новой поэтической программы «Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин». Автором спектакля стала актриса Ирина Смирнова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Новая программа – продолжение творческого театрального проекта, посвященного поэзии – живого диалога актера, зрителя и великих произведений в камерном пространстве, прививка чистого литературного языка, так необходимая в эпоху «эсэмэсок», размышление вслух о времени, о жизни, о любви, о творчестве», - отметили в дирекции.

Премьерный «Поэзо-вечеръ» создан к 130-летию поэта Игоря Северянина и будет представлен зрителям на малой сцене.

«Немало поэтических звезд сияло на небосводе «серебряного века» русской литературы, - отметили в пресс-службе дирекции. - Но самым удивительным, скандальным и модным из них был поэт Игорь Северянин, сам себя провозгласивший гением. Он шел своей дорогой, изобретая литературный стиль, поэтические термины и образы, шокируя эгоистичностью, восхищая вычурностью и музыкальностью».

Во время спектакля Ирина Смирнова прочитает ранние стихи Северянина. «Это лирические сонеты, ироничные «поэзы», романтические «грёзофарсы» — поэт знал толк в стихотворной форме и даже создал собственное литературное направление — эгофутуризм», - рассказали в театре.

Билеты уже в продаже.

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