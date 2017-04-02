Встречу к 100-летию художника-графика Василия Звонцова проведёт Пушкинский заповедник в псковской библиотеке

11:21, 03 апреля 2017, ПАИ

5 апреля в 15:00 состоится традиционная апрельская встреча работников Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» с читателями и сотрудниками Псковской областной научной библиотеки. Она будет посвящена 100-летию со дня рождения художника-графика Василия Звонцова, чьи жизнь и творчество связаны с псковскими пушкинским местами. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе заповедника Лидия Токарева.

По ее словам, художника и музей связывали более тридцати лет дружбы и сотрудничества. «Среди совместных проектов, у истоков которых стояли Василий Звонцов и легендарный директор «Пушкинского уголка» Семён Гейченко, достаточно назвать хотя бы летние пушкиногорские практики студентов Института имени И. Е. Репина, которые продолжаются вот уже 60 лет без единого года пропуска, или книгу «А. С. Пушкин. Стихи, написанные в Михайловском» (составитель С. С. Гейченко, иллюстратор В. М. Звонцов), впервые увидевшую свет полвека назад и с тех пор выдержавшую множество переизданий в различных типографиях страны», - отметила Лидия Токарева.

Участники встречи увидят новый фильм о Пушкинском заповеднике. Его автор — ведущий специалист музейной службы информации Николай Алексеев, чьи работы не раз экспонировались в Пушкинских Горах и в Пскове, представляли музей-заповедник в поездках по стране и за её пределами, участвовали в конкурсной и вне конкурсной программе гатчинского кинофестиваля «Литература и кино».

Вход на мероприятие — свободный.