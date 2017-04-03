Более 400 млн рублей вложит в дновское сельхозпредприятие компания «Евроинвест»

09:51, 03 апреля 2017, ПАИ

Компания «Евроинвест», которая принадлежит миллиардерам Андрею Березину и Юрию Васильеву, вместе с УК «Гео» Максима Бондарева намерена построить в Дновском районе Псковской области молочную ферму и развивать производство зерновых. Общий объём инвестиций превысит 400 млн рублей, сообщает издание «Деловой Петербург».

Земли и ферму дновского предприятия «Красное знамя», а это 6,5 тыс. га и стадо на 400 коров, «Евроинвест» выкупил у собственников в 2010–2011 годах. В прошлом году компания решила создать в Дновском районе агрокластер «Красное знамя» и вложила в проект около 120 млн рублей. На эти деньги, как рассказал Андрей Березин, были построены зерносушильный комплекс, склад–зернохранилище, Инвестиции в дальнейшее развитие превысят 300 млн рублей. На этот год, по словам инвестора, запланирована закупка сельхозтехники.

Сегодня из 6,5 тыс. га земли обрабатывается 1,2 тыс. га. В планах — увеличение посевных площадей втрое.

В феврале «Красное Знамя» подписало рамочное соглашение о сотрудничестве с российским подразделением одного из крупнейших мировых производителей солода, группы Soufflet, — компанией «Суффле Агро Рус». Поэтому в 2017 году 150 га будут засеяны пивным ячменем под потребности этой компании. Кроме того, в ближайший год «Красное Знамя» начнет посев и выращивание рапса для производства рапсового масла.

В этом году планируется собрать 1,5 тыс. тонн тритикале (гибрид пшеницы и ржи) и 2 тыс. тонн ячменя.

Также в ближайшее время инвесторы собираются начать в Дновском районе строительство новой фермы и довести общее поголовье до 700 коров. «Важным направлением является переработка молока. Пока оно продается на перерабатывающие предприятия региона. В одном из реконструируемых зданий будет установлено оборудование для собственной пастеризации», — заявил Юрий Васильев.