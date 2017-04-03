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Общество

Воров электроэнергии парламентарии предлагают лишать свободы на срок до 6 лет

В Правительство РФ и Верховный суд для получения отзыва направлен проект закона, предусматривающий наказание до шести лет лишения свободы за кражу электроэнергии из объекта электросетевого хозяйства. С такой инициативой выступили депутаты Государственной Думы от «Единой России» Михаил Старшинов и Гаджимет Сафаралиев, сообщает ТАСС.

Михаил Старшинов пояснил, что нынешняя редакция соответствующего пункта статьи 158 Уголовного кодекса РФ регламентирует наказание, в том числе, за кражу из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода. «Мы считаем, что к этим же деяниям должна быть приравнена кража из объекта электросетевого хозяйства, - отметил он. - Это позволит устранить имеющийся правовой пробел».

Если поправки будут приняты, то кража электроэнергии будет наказываться штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до 1,5 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет либо без такового.

Михаил Старшинова пояснил, что необходимость внесения поправок связана с участившимися случаями кражи электроэнергии, что не только приводит к значительным убыткам компаний, работающих в сфере поставки электроэнергии, но и затрагивает вопросы обеспечения безопасности на объектах электросетевого хозяйства. «А это, в свою очередь, напрямую сказывается на жизни и безопасности наших граждан», - считает депутат.

При этом, добавил он, в законопроекте оговаривается, что те, кто добровольно сообщит о преступлении и в полном объеме возместит причиненный ущерб, могут быть освобождены от уголовной ответственности. «Эта норма позволит сбалансировать систему регулирования ответственности и приведет к частичной декриминализации статьи», - заключил парламентарий.

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