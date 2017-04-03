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Общество

Минобрнауки планирует перевести допобразование на подушевое финансирование

Министерство образования и науки РФ намерено перевести систему дополнительного образования детей на форму нормативно-подушевого финансирования. Об этом рассказала в интервью РИА Новости глава Министерства Ольга Васильева.

По ее словам, определенные средства на подушевое финансирование уже направлены в семь субъектов Российской Федерации, которые стали пилотными. «Посмотрим результат. То есть мы не разом всё перевели, всю систему. Посмотрим, какой будет результат при таком финансировании», — пояснила министр.

Она также рассказала, что старшеклассники скоро смогут проводить летние каникулы в кампусах и на загородных базах российских вузов. Летом 2016 года в апробации этой формы детского летнего отдыха уже участвовали 140 вузов страны. «Естественно, старшеклассники не только отдыхали, но и проходили замечательные разноплановые образовательные программы. Мы будем продолжать это и дальше», — подчеркнула Ольга Васильева.

Она также отметила, что Минобрнауки рассматривает три месяца летних каникул как период оздоровления с обязательными дополнительными образовательными программами, поэтому они будут углубляться, и особое внимание будет уделяться их лицензированию.

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