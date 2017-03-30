За прошедшие сутки пять человек получили травмы в ДТП на псковских дорогах
2 апреля в Псковской области произошли 3 ДТП, в результате которых один человек погиб и пятеро получили травмы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
За прошедшие сутки сотрудники ГИБДД задержали 10 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 362 нарушения Правил дорожного движения.
В органы внутренних дел региона вчера поступили 40 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 13 - по городу Пскову.
В оперативных сводках УМВД зарегистрировали 17 преступлений, в том числе 9 краж.