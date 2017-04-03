В России запретят дешёвые удерживающие устройства для перевозки детей

11:59, 03 апреля 2017, ПАИ

В России запретят перевозку детей с использованием дешевых удерживающих устройства вроде адаптеров для ремней, использовать можно будет только автокресла и бустеры. Соответствующее Постановление Правительства РФ, как ожидается, будет подписано до июня. Об этом сообщила заместитель председателя общественного совета при Министерстве транспорта, президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре, пишет газета «Известия».

«Это особенно важно сейчас, в преддверии летних каникул, — сказала Наталья Агре. — Обычно именно в этот период происходит всплеск ДТП, в которых страдают дети».

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец также считает, что устройства, которые не обеспечивают безопасность детей, должны быть запрещены, а качество детских кресел надо строго контролировать.

«По статистике, автомобиль является самым опасным средством передвижения, - сказала Ирина Волынец. - Для перевозки ребенка должно использоваться специально оборудованное детское автокресло. Более того, я считаю, надо вводить лицензирование поставщиков. Было много случаев, особенно за последнее время, когда дети при авариях получали повреждения из-за некачественных детских кресел».

По данным ГИБДД, за 2016 год в России на пассажирских сиденьях погибли 308 детей в возрасте до 12 лет. Большинство трагедий произошли из-за отсутствия детского кресла или же использования некачественного удерживающего устройства.