В новом учебном году родившие студентки смогут переводиться на бюджет в приоритетном порядке

10:34, 03 апреля 2017, ПАИ

Глава Министерства образования и науки Ольга Васильева рассказала о том, что родившие студентки смогут переводиться на бюджет в приоритетном порядке уже в следующем учебном году, пишет «Российская газета».

После общественного обсуждения проекта Минобрнауки направит его в Минюст. В случае принятия норма вступит в действие через 10 дней после публикации документа. По словам министра, это делается для того, чтобы девушки могли завершить свое обучение после рождения ребенка.

Ольга Васильева также рассказала, что в Минобрнауки поступили 86 заявок из 57 регионов на участие в конкурсе по созданию опорных вузов. «Каждая заявка будет рассматриваться на соответствие всем параметрам конкурса. Решение о победителях отбора комиссия будет выносить в середине апреля», - сказала министр.