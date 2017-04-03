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Общество

В Псковском областном Собрании изменились номера телефонов

В Псковском областном Собрании изменились телефонные номера сотрудников аппарата и депутатов, работающих в региональном парламенте на штатной основе.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Собрания, смена номеров связана с переходом на IP-телефонию, что позволит существенно сократить расходы бюджета на телефонную связь.  

Для удобства граждан до 1 мая дозвониться в Собрание можно и по прежним номерам. Новые телефоны указаны на официальном сайте в разделе «Контакты».

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