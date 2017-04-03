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Общество

В Пскове и Великих Луках началась подготовка к купальному сезону

Объявлен аукцион на организацию спасательного поста на городском пляже Пскова. Информация размещена на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 1 млн 70 тыс. рублей, средства предусмотрены в бюджете города. Планируется, что два специалиста будут следить за безопасностью отдыхающих в период с 1 июня по 31 августа в 2017-2019 годах.

Между тем, администрация Великих Лук ищет подрядчика на выполнение работ по содержанию городского пляжа в этом году. Начальная цена контракта — 625 тыс. 500 рублей. Подрядчик должен обеспечить обследование и очистку дна реки Ловати водолазами, уборку мусора, камней, бревен на подходах к реке, установку скамеек, аншлагов. Также он будет отвечать за порядок в ходе купального сезона.

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