Реконструкторы из Пскова отправятся на фестиваль «Забытый подвиг – Вторая Ударная армия» в Новгородскую область

11:26, 03 апреля 2017, ПАИ

Клуб исторической реконструкции «3-й пехотный полк» из Пскова примет участие в V международном военно-историческом фестивале «Забытый подвиг – Вторая Ударная армия», который состоится 9 апреля в посёлке Тесово-Нетыльский Новгородской области. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил руководитель клуба Алексей Бардашевич.

По его словам, на фестиваль оправятся восемь членов клуба. Половина из них будут «воевать» за Красную Армию, половина - изобразят солдат Вермахта образца 1942 года. «С собой возьмём вооружение и форму согласно штатному расписанию 1942 года. Оружие - покупное, настоящее, не новодел, а форму, разумеется, мы шили заново. За 70 с лишним лет она сохраниться не могла», - уточнил Алексей Бардашевич.

Председатель оргкомитета серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг» Павел Желтов рассказал, что гостям фестиваля будет представлена историческая реконструкция эпизодов боев весны 1942 года за коридор снабжения Второй Ударной армии с участием тяжелой военной техники и артиллерии. Традиционно параллельно пройдет фестиваль узкоколейной железнодорожной техники с презентацией редких и уникальных экспонатов, поступивших в коллекцию музея Тёсовской УЖД за минувший год. Вход на фестиваль свободный.

«Вопрос о проведении этого фестиваля долгое время оставался открытым из-за ряда трудностей, в частности, неопределенности судьбы торфопредприятия, на территории которого проходит фестиваль, и отсутствия финансирования проекта в целом. Но мы приняли решение, что несмотря ни на что, в год 75-летия гибели Второй Ударной армии мы обязаны приложить максимально возможные усилия и почтить память тех, кто погиб в этих местах», - отметил Павел Желтов.

Он рассказал, что ежегодно зрителями фестиваля становятся более 10 тысяч человек, а исторические события воссоздаются силами более 800 реконструкторов, которые приезжают со всей России, из стран СНГ и дальнего зарубежья. Пятый фестиваль обещает быть масштабнее предыдущих. На нём традиционно состоится презентация уникальной военной и железнодорожной исторической техники. Некоторые экспонаты никогда не были представлены в других музеях мира. Желающие смогут прокатиться на настоящем узкоколейном поезде, мотодрезинах и познакомиться с работой узкоколейной железной дороги. Последнее является особенностью фестиваля, позволяющей достичь максимальной исторической достоверности. 75 лет назад на Волховском фронте бои за прорыв Блокады Ленинграда велись на точно такой же узкоколейке.

Мероприятие начнется в 13:30 с возложения цветов к братской могиле в центре поселка Тесово-Нетыльский. Начало реконструкции - в 15:00, на территории станции узкоколейной железной дороги и Музея Тесовской УЖД. Интерактивные площадки – фронтовые мини-музеи под открытым небом начнут работу в 12:00. Все посетители мероприятия смогут пообщаться с членами военно-исторических клубов, увидеть своими глазами форму, макеты вооружения и техники РККА и Вермахта.

Добавим, что в 2017 году будет отмечаться 75-летие третьей попытки прорыва блокады Ленинграда – Любанской наступательной операции. Операцию проводил Волховский фронт силами 2 Ударной (2УА), 52 и 59 армий, а так же 54 армия Ленинградского фронта. В результате просчетов командования 2УА оказалась в окружении. Однако армия отвлекла на себя большое количество немецких войск и не дала возможности противнику усилить давление на блокированный Ленинград. Подвиг бойцов и командиров 2УА, большая часть которых попала в окружение и погибла в районе Мясного бора, многие годы замалчивался.

С 2013 года в СЗФО проходит серия военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг», повествующая о малоизвестных эпизодах битвы за Ленинград. Сейчас в серии четыре крупных фестиваля: «Вторая Ударная армия» (начало апреля, Новгородская область); «На дальних рубежах Ленинграда» (конец июня, Ленинградская область); «Линия Сталина». Островский УР» (середина июля, Псковская область); «Плацдарм Невский пятачок» (конец сентября, Ленинградская область). Каждый фестиваль собирает от 5000 зрителей и 250 участников из разных регионов России, СНГ и ближнего зарубежья.