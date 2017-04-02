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Культура

Три комедии представит псковский театр в апреле

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина приглашает на комедийные спектакли. Так, 5 апреля в 19:00 на малой сцене театра покажут постановку «Позвольте вам выйти вон!», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Чеховские комедии-шутки, среди которых "Предложение", объединились в новом одноактовом спектакле, созданным художественным руководителем драмтеатра Александром Кладько», - рассказали в дирекции. 

7 апреля в 19:00 на большой сцене театра состоится показ лирической комедии «Соседи».

«Светлая и добрая история, где много юмора, музыки и песен. Актеры исполняют «хиты» из репертуара Леонида Утёсова, Петра Лещенко, Георгия Виноградова и Клавдии Шульженко, «живая» музыка создает лирическую ретро-атмосферу не только во время спектакля, но и перед началом показа, и даже в антракте», - отметили в пресс-службе.

В воскресенье, 22 апреля, в 18:00 в псковском театре покажут комедию «Клинический случай».

Премьера этой постановки состоялась в ноябре 2016 года. «Комедия положений, в которой правит случай, а сюжет строится на нелепостях и стечениях обстоятельств — был и остается любимым жанром зрителей всех времен», - добавили в дирекции.

Билеты можно купить онлайн или в кассе театра.

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