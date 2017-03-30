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В Пскове, Великих Луках, Новосокольниках и Псковском районе повторно задержаны нетрезвые водители

В Пскове, Великих Луках, Новосокольниках и Псковском районе задержаны нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове на Рижском проспекте стражи порядка остановили автомашину ВАЗ-2107. Выяснилось, что за рулем легковушки находился нетрезвый 46-летний гражданин.

Вечером 1 апреля в Великих Луках на улице Некрасова дорожные полицейские остановили нетрезвого 38-летнего водителя, управлявшего  автомобилем  «Фольксваген». 2 апреля здесь же по улице Рождественской на автомашине ВАЗ ехал 36-летний житель Великолукского района, который также находился в состоянии алкогольного опьянения.

2 апреля в Новосокольниках по улице Партизанской на ВАЗе  двигался  нетрезвый 36-летний местный житель. В Псковском  районе на дороге Псков – Гдов полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2104. Выяснилось, что им управлял  24-летний гражданин, который был в состоянии алкогольного опьянения. Еще один нетрезвый 37-летний водитель  на  «Фольксвагене» был задержан на дороге Криушино - Щиглицы в Псковском районе. По этим фактам проводятся проверки.

Эти лица понесут наказание  в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которой пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

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