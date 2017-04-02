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Культура

Красноярский академический симфонический оркестр выступит на сцене Псковской областной филармонии

11 апреля на сцене Псковской областной филармонии выступит Красноярский академический симфонический оркестр. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В программе концерта будут представлены увертюра к опере «Набукко» Джузеппе Верди, Концерт для скрипки с оркестром Яна Сибелиуса, Симфония №3 Иоганнеса Брамса. Дирижёр -  Владимир Ланде, скрипач Павел Милюков (Москва). Концерт состоится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Красноярский академический симфонический оркестр существует с 1977 года. На одну сцену с коллективом выходили такие музыканты, как Святослав Рихтер, Татьяна Николаева, Игорь Ойстрах, Виктор Третьяков, Дмитрий Башкиров, Гинтарас Ринкявичус, Лев Власенко, Рудольф Керер, Лазарь Берман, Михаил Плетнёв, Марина Мдивани, Андрей Гаврилов, Владислав Чернушенко, Марина Яшвили, Лиана Исакадзе и многие другие.

В 1993 году оркестру было присвоено звание «Академический», а в 2009 году он получил статус особо ценного объекта культурного наследия Красноярского края.

Билеты можно приобрести на сайте БКЗ или в кассе филармонии. Для зрителей старше 6 лет.

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