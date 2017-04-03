Ольга Голодец призвала регионы активнее открывать ясельные группы в детсадах

14:14, 03 апреля 2017, ПАИ

Вице-премьер Ольга Голодец призвала региональные власти развивать и расширять сеть ясельных групп в детских садах. Она уверена, что это поможет поддержать экономику России во время демографического кризиса. Об этом передаёт ТАСС с коллегии Министерства образования и науки.

«Я хочу обратить внимание на тему яселек. Ясли - это не только вопрос развития личности ребенка, но это вопрос экономики России. Потому что сегодня, при демографической яме среди населения в трудоспособном возрасте, у нас рабочие руки на вес золота, - сказала Ольга Голодец. - И доступ матери к нормальным возможностям на рынке труда - это вопрос и дохода семьи, и вопрос экономики региона. Поэтому я прошу обратить внимание регионов на обязательное неукоснительное движение по этой программе».

По словам вице-премьера, тема дошкольного образования является приоритетной не только для России, но и для большинства развитых стран мира. «Для меня было огромной радостью, что дошкольное образование не только в нашей стране стало задачей на первое место. Я в этом году была в Давосе, для меня это тоже было удивительно, что дошкольное образование обсуждается как генеральная тема всеми экспертами мира и выводится на первый план с точки зрения формирования новой личности человека, человека, который будет определять наше бытие через 30-40 лет, но основы закладываются именно сейчас», - отметила Ольга Голодец.

Она добавила, что за время реализации федеральной программы были созданы 1 млн 360 тыс. новых мест в детских садах для детей от 3 до 7 лет. «Мы должны довести эту тему до итогового конца. У родителей не должно быть сложностей с зачислением в дошкольные образовательные учреждения, нельзя эту программу останавливать», - сказала вице-премьер. Она отметила, что в четырех регионах по-прежнему остается очередь в детские сады.