К Дню Победы на улицах Пскова появятся более тысячи флагов

11:43, 03 апреля 2017, ПАИ

К Дню Победы, 9 мая, Псков украсят более тысячи флагов РФ. На сайте госзакупок объявлен аукцион на праздничное оформление города.

К Дню весны и труда (1 мая) и Дню России (12 июня) на мостах, центральных улицах и площадях Пскова тоже появятся триколоры.

Максимальная цена контракта составляет 332 тыс. рублей. Финансирование будет осуществляться из бюджета города в рамках программы повышения уровня благоустройства и улучшения санитарного состояния муниципалитета.