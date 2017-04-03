К Дню Победы на улицах Пскова появятся более тысячи флагов
К Дню Победы, 9 мая, Псков украсят более тысячи флагов РФ. На сайте госзакупок объявлен аукцион на праздничное оформление города.
К Дню весны и труда (1 мая) и Дню России (12 июня) на мостах, центральных улицах и площадях Пскова тоже появятся триколоры.
Максимальная цена контракта составляет 332 тыс. рублей. Финансирование будет осуществляться из бюджета города в рамках программы повышения уровня благоустройства и улучшения санитарного состояния муниципалитета.