На трассе Р-23 в Псковской области установят новые дорожные знаки и светофоры
В 2017 году на трассе Р-23 в Псковской области планируется комплексное обустройство пешеходных переходов. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.
Заказчиком выступает ФКУ «Севзапуправтодор». Максимальная цена контракта составляет 1 млн 962 тыс. 400 рублей (с учетом НДС).
Работы будут проводиться на следующих участках шоссе Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Белоруссией: 471+976 км, 472+662 км, 472+939 км, 473+441 км. Здесь установят Г-образные опоры, дорожные знаки с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой и светофоры Т.7.