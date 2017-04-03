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Общество

На трассе Р-23 в Псковской области установят новые дорожные знаки и светофоры

В 2017 году на трассе Р-23 в Псковской области планируется комплексное обустройство пешеходных переходов. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.

Заказчиком выступает ФКУ «Севзапуправтодор». Максимальная цена контракта составляет 1 млн 962 тыс. 400 рублей (с учетом НДС).

Работы будут проводиться на следующих участках шоссе Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Белоруссией: 471+976 км, 472+662 км, 472+939 км, 473+441 км. Здесь установят Г-образные опоры, дорожные знаки с желто-зеленой флуоресцентной окантовкой и светофоры Т.7.

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