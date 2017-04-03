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Общество

Более 45 млн рублей потратят на дорожную разметку в Псковской области

В Псковской области на автодорогах регионального значения планируется обновить дорожную разметку с применением краски и термопластика. На сайте госзакупок объявлен аукцион на проведение этой работы.

Максимальная цена контракта составляет 45 млн 288 тыс. 961 рубль. Срок нанесения новой разметки: первый этап — до 31 мая, второй — с 1 по 30 июня.

Кроме того, ГБУ «Псковавтодор» заказал навесное прицепное оборудование для ямочного ремонта. Начальная цена контракта — 7 млн 180 тыс. рублей.

Источник финансирования — бюджет региона.

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