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Общество

Три года колонии получил житель Дедовичского района за хранение конопли, кражу и неуплату алиментов

36-летнего жителя Дедовичского района приговорили к 3 годам и 2 месяцам колонии общего режима за хранение конопли, кражу из дачного дома и неуплату алиментов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Дедовичского района.

По данным следствия, в августе 2016 года вблизи хозяйственных построек на территории Дедовичского района осужденный обнаружил дикорастущую коноплю, которую сорвал и принес к себе домой для личного потребления. Он хранил 434 грамма конопли в сарае возле дома до 25 января 2017, то есть до момента обнаружения и изъятия.

Он же в период с 20 по 30 декабря 2016 года, находясь по месту жительства в деревне Сажино Дедовичского района, вечером незаконно проник внутрь соседского дома и похитил продукты питания, косметику, фен и книги, на общую сумму 2 тыс. 351 рубль 90 копеек.

Кроме того, мужчина в период с 22 июля 2016 года по 24 января 2017 года не выплачивал алименты на содержание своего 5-летнего сына, за что ранее привлекался к административной ответственности.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере), пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража), части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата алиментов).

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