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Общество

В Дно и Дедовичах сотрудники ГИБДД устроили танцы с дорожными знаками

В Дно и Дедовичах прошли флешмобы «Правила дорожные знать каждому положено!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Фото с 60.мвд.рф

Танцевальные флешмобы были организованы в нескольких детских садах поселка Дедовичи и города Дно. Их провели сотрудники ГИБДД  в рамках Дня дорожной безопасности.

Фото с 60.мвд.рф

«Дети и взрослые выполняли танцевальные движения с дорожными знаками, разноцветными султанчиками под ритмичную музыку. Затем были организованы просмотры презентаций по Правилам дорожного движения, а также подвижные игры и викторины по данной тематике», - рассказали в ведомстве и добавили, что такая творческая форма мероприятия помогла дошкольникам закрепить знания о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах.

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