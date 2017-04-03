В Дно и Дедовичах сотрудники ГИБДД устроили танцы с дорожными знаками

12:06, 03 апреля 2017, ПАИ

В Дно и Дедовичах прошли флешмобы «Правила дорожные знать каждому положено!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Танцевальные флешмобы были организованы в нескольких детских садах поселка Дедовичи и города Дно. Их провели сотрудники ГИБДД в рамках Дня дорожной безопасности.

«Дети и взрослые выполняли танцевальные движения с дорожными знаками, разноцветными султанчиками под ритмичную музыку. Затем были организованы просмотры презентаций по Правилам дорожного движения, а также подвижные игры и викторины по данной тематике», - рассказали в ведомстве и добавили, что такая творческая форма мероприятия помогла дошкольникам закрепить знания о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах.