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Общество

Астрономия вернется в школьную программу с нового учебного года

Астрономия вводится в школьную программу с этого года, новый предмет будут вести учителя по физике, дополнительных часов выделяться не будет, заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева, передает «Интерфакс».

«В этом нет ничего удивительного - астрономия читалась в курсе физики, у нас есть учебники, они были всегда в федеральном перечне, учителя физики готовы к тому, что они будут читать этот курс уже не в рамках предмета «Физика», а в рамках отдельно астрономии. Никаких часовых изменений не происходит», - пояснила Ольга Васильева на заседании Министерства образования и науки. 

Ранее Министерство разработало поправки в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования, в котором, в частности, было выдвинуто предложение ввести перечень требований к тому, чему должны научиться школьники на уроках астрономии.

Так, на базовом уровне, согласно проекту, ученики должны вынести для себя понимание о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, знать основные астрономические термины. На углубленном уровне школьники должны понимать связь физических законов, открытых в земных условиях, и явлений во Вселенной.

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