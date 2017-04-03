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Общество

Тотальный диктант в Пскове пройдет на пяти площадках

Тотальный диктант в Пскове пройдет на пяти площадках. Об этом сообщила координатор проекта «Тотальный диктант» в Пскове, руководитель организации «Вечевой орден» Ольга Родина 3 апреля на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Ольга Родина отметила, что проект в Пскове реализуется в третий раз, а в регионе — в четвертый. В этот раз для участников тотального диктанта будут организованы пять площадок, в том числе две в Псковском государственном университете — в главном корпусе и на филфаке. Преподаватели указанного факультета будут диктовать текст.

Кроме того, отметила Ольга Родина, откроются площадки в Поганкиных палатах Псковского кремля, в областной библиотеке и в клубе «ТИР», в последнем диктовать будет лидер группы «Отцы и дети» Владимир Андреев.

Диктант состоится 8 апреля в 14:00. С 29 марта началась регистрация участников на сайте проекта. Как пояснила координатор, это делается для того, чтобы участники диктанта могли узнать свои оценки. «А если оценка не важна, то можно прийти и с «улицы», - сказала она и добавила, что обязательная регистрация точно понадобится тем, кто желает написать диктант в библиотеке, Поганкиных палатах, а также в клубе «ТИР», где смогут разместиться до 50 человек.

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