«Шевроле» не пропустил «Черри» на улице Юбилейной в Пскове, есть пострадавшая

12:28, 03 апреля 2017, ПАИ

2 апреля около 16:20 в Пскове на улице Юбилейной у дома 22/1 22-летний водитель автомашины «Шевроле Круз» при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора столкнулся с автомобилем «Черри». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в аварии пострадала 26-летняя пассажирка «Черри», госпитализация ей не потребовалась.

Ещё одна авария в этот день случилась на улице Советской Армии. Напомним, там 21-летний молодой человек за рулём «Фольксвагена», не имя водительского удостоверения, не справился с управлением. Машина выехала на полосу встречного движения, а затем врезалась в дерево. Водитель погиб. Трое его пассажиров, одному из которых 23 года, остальным – 22, получили ранения и были доставлены в Псковскую областную больницу.

1 апреля около 16:30 в Псковском районе на 2-ом километре дороги Криушино - Щиглицы 37-летний водитель автомашины «Фольксваген Пассат» на закругление дороги не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Мужчина получил травмы и был госпитализирован в Псковскую областную больницу. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Других ДТП за прошедшие выходные дни в Псковской области не зарегистрировали.