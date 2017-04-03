Около 300 псковичей в среднем участвуют в Тотальном диктанте

14:44, 03 апреля 2017, ПАИ

В среднем в Тотальном диктанте принимают участие около 300 псковичей. Об этом сообщила координатор проекта «Тотальный диктант», руководитель организации «Вечевой орден» Ольга Родина на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 3 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы ориентированы на привлечение к участию в диктанте как можно большего числа молодежи Пскова, ограничений по возрасту нет», - добавил заместитель начальника Государственного управления образования Псковской области Александр Егоров.

По словам Ольги Родиной, текст диктанта станет известен за час до мероприятия. Доцент кафедры русского языка и русского языка как иностранного Псковского государственного университета Светлана Лукьянова заверила, что пользоваться гаджетами на диктанте - бессмысленно, так как «это не зачет или экзамен».

Ольга Родина также рассказала, что на проверку всех 300 работ у преподавателей псковского государственного университета уходит порядка 6 часов, при этом студенческие диктанты проверяются в приоритетном порядке. Ольга Родина отметила, что в предыдущие годы по результатам диктанта пятёрки получили два человек, одна из них – девятиклассница. Хорошистов и двоечников было примерно одинаковое количество.

Координатор проекта объяснила, что для того, чтобы узнать свою оценку необходимо зайти под своим аккаунтом на сайт диктанта, где заранее нужно зарегистрироваться. В этом году оценки появятся 9 апреля.

По словам Ольги Родиной, регистрацию на сайте проходят порядка 80% участников диктанта. Светлана Лукьянова добавила, что некоторые в бланке диктанта указывают только своё имя, а некоторые и вовсе подписываются «трактор» или «банкомат».