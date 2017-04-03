Полиция Великих Лук раскрыла два грабежа по «горячим следам»

13:47, 03 апреля 2017, ПАИ

Полиция Великих Лук раскрыла два грабежа по «горячим следам». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

Так 1 апреля в 13:00 в Великих Луках на территории рынка по улице Льва Толстого 19-летний безработный молодой человек открыто похитил мобильный телефон у гражданки, после чего скрылся. Вскоре его задержали полицейские, которые изъяли похищенное.

В тот же день около 15:00 в Великих Луках в торговом павильоне на улице Карла Либкнехта 26-летний горожанин открыто похитил с прилавка свитер. Полиция задержала подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.