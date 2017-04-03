2
16:26
Кристальность
16:16
Дискуссия по меньшинству
14:49
Лидия Драгунова: Для молодых людей участие в предварительном голосовании – настоящая школа публичности
11:34
Олег Брячак заявил, что обыски его «только радуют»
16:10
«Конфронтации только во вред»
10:32
Несколько мыслей относительно событий 26 марта
22:35
Околоноля
Еще новости
Политика

Участники «Школы кандидата» «Единой России» в Пскове сыграли в интерактивную игру

В Пскове состоялось третье занятие «Школы кандидата» «Единой России», где участникам предложили интерактивную игру на актуальную тему. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

На занятие собрались псковичи, планирующие принять участие в предварительном голосовании по определению кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах в Псковскую городскую Думу, а также те, кто заинтересован в политической жизни города и региона.

Заместитель секретаря псковского городского местного отделения партии Валерий Лесников, освещая вопросы практической работы депутатского корпуса в Псковской городской Думе, предложил участникам мероприятия провести обсуждение темы в интерактивном режиме. Слушателям «Школы кандидата» необходимо было поставить себя на место действующего депутата и определиться с позицией при обсуждении расходных статей в бюджете муниципалитета. Сложность выбора была обусловлена ответственностью при расставлении приоритетов, например, в социальной сфере и сфере образования.

Также Валерий Лесников остановился на вопросах взаимодействия депутатов с исполнительной властью муниципалитета и рассказал о формировании образа народного избранника в массовом сознании жителей.

К обсуждению вопросов подключился секретарь псковского городского местного отделения «Единой России» Иван Цецерский. Он заострил внимание на тех аспектах работы городского депутата, которые требуют чётко придерживаться линии, выработанной членами фракции, и когда партийная принадлежность играет не такую значимую роль.

Продолжил занятие сотрудник региональной общественной приёмной председателя партии Дмитрия Медведева Павел Дроздов. Он подробно рассказал о работе  приёмной и особенностях депутатского приёма граждан.

Напомним, «Школа кандидата» - цикл занятий, семинаров, мастер-классов и отраслевых круглых столов, которые позволят получить нужную и важную информацию обо всех сферах, а также навыки проведения дебатов, агитации, общения с избирателями.

Занятия «Школа кандидата» проходят в марте и апреле во всех местных отделениях партии «Единая Россия», где будет организована процедура предварительного голосования.

Справки можно получить в псковском городском местном исполнительном комитете партии «Единая Россия» по телефону 72-02-95.

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>

Кристальность
03 апреля 2017
Кристальность
Лидия Драгунова: Для молодых людей участие в предварительном голосовании – настоящая школа публичности
30 марта 2017
Лидия Драгунова: Для молодых людей участие в предварительном голосовании – настоящая школа публичности 4
Олег Брячак заявил, что обыски его «только радуют»
30 марта 2017
Олег Брячак заявил, что обыски его «только радуют» 6
Несколько мыслей относительно событий 26 марта
29 марта 2017
Несколько мыслей относительно событий 26 марта 51
В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон»
27 марта 2017
В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон» 32
79-я сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 марта 2017
79-я сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Депутаты гордумы Пскова утвердили новую схему избирательных округов
27 марта 2017
Депутаты гордумы Пскова утвердили новую схему избирательных округов
Александр Самуйлов лишился мандата депутата гордумы Пскова
27 марта 2017
Александр Самуйлов лишился мандата депутата гордумы Пскова 8

Идет загрузка...