Участники «Школы кандидата» «Единой России» в Пскове сыграли в интерактивную игру

13:45, 03 апреля 2017, ПАИ

В Пскове состоялось третье занятие «Школы кандидата» «Единой России», где участникам предложили интерактивную игру на актуальную тему. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

На занятие собрались псковичи, планирующие принять участие в предварительном голосовании по определению кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах в Псковскую городскую Думу, а также те, кто заинтересован в политической жизни города и региона.

Заместитель секретаря псковского городского местного отделения партии Валерий Лесников, освещая вопросы практической работы депутатского корпуса в Псковской городской Думе, предложил участникам мероприятия провести обсуждение темы в интерактивном режиме. Слушателям «Школы кандидата» необходимо было поставить себя на место действующего депутата и определиться с позицией при обсуждении расходных статей в бюджете муниципалитета. Сложность выбора была обусловлена ответственностью при расставлении приоритетов, например, в социальной сфере и сфере образования.

Также Валерий Лесников остановился на вопросах взаимодействия депутатов с исполнительной властью муниципалитета и рассказал о формировании образа народного избранника в массовом сознании жителей.

К обсуждению вопросов подключился секретарь псковского городского местного отделения «Единой России» Иван Цецерский. Он заострил внимание на тех аспектах работы городского депутата, которые требуют чётко придерживаться линии, выработанной членами фракции, и когда партийная принадлежность играет не такую значимую роль.

Продолжил занятие сотрудник региональной общественной приёмной председателя партии Дмитрия Медведева Павел Дроздов. Он подробно рассказал о работе приёмной и особенностях депутатского приёма граждан.

Напомним, «Школа кандидата» - цикл занятий, семинаров, мастер-классов и отраслевых круглых столов, которые позволят получить нужную и важную информацию обо всех сферах, а также навыки проведения дебатов, агитации, общения с избирателями.

Занятия «Школа кандидата» проходят в марте и апреле во всех местных отделениях партии «Единая Россия», где будет организована процедура предварительного голосования.

Справки можно получить в псковском городском местном исполнительном комитете партии «Единая Россия» по телефону 72-02-95.