В Порховском районе в 200 метрах от домов найдена авиабомба
В деревне Шмойлово Порховского района в 200 метрах от домов найдена авиабомба. Как стало известно Псковскому агентству информации, на место выехала группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова.
Специалисты установили, что данный боеприпас является авиационной бомбой (ФАБ-50) времен Великой Отечественной войны. Эвакуация населения не проводилась, поскольку угрозы жилым домам не было.
Охрану авиабомбы обеспечивают сотрудники отдела полиции по Порховскому району ОМВД России «Порховский». Готовится заявка в СЗРЦ МЧС России на выделение сотрудников Невского спасательного центра для уничтожения авиабомбы.