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В Порховском районе в 200 метрах от домов найдена авиабомба

В деревне Шмойлово Порховского района в 200 метрах от домов найдена авиабомба. Как стало известно Псковскому агентству информации, на место выехала группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова.

Специалисты установили, что данный боеприпас является авиационной бомбой (ФАБ-50) времен Великой Отечественной войны. Эвакуация населения не проводилась, поскольку угрозы жилым домам не было.

Охрану авиабомбы обеспечивают сотрудники отдела полиции по Порховскому району ОМВД России «Порховский». Готовится заявка в СЗРЦ МЧС России на выделение сотрудников Невского спасательного центра для уничтожения авиабомбы.

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