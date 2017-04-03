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Спорт

Псковички заняли призовые места в межрегиональном турнире по художественной гимнастике

В Пскове в спортивном павильоне школы «Гармония» прошел 19-й Открытый Межрегиональный турнир по художественной гимнастике, посвященные памяти князя Александра Невского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В соревнованиях приняли участие 230 спортсменок из Эстонии, Латвии, Белоруссии, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Великого Новгорода, Твери, Мурманска, Великих Лук и Пскова. Гимнастки разных возрастных групп представили индивидуальные программы и групповые упражнения.

По итогам соревнований гимнастки «Гармонии» заняли призовые места в восьми возрастных категориях по индивидуальным программам и пяти возрастных категориях по групповым упражнениям. В числе призеров соревнований оказались псковички Валерия Яковлева, Надежда Тихомирова, Дарья Гусева, Милана Иванова, Дарья Сергеева, Варвара Соболева, Кира Христенко, Ольга Яковлева, Софья Домрачева, Майя Астафьева, Алена Вегера, а также команды «Псковитянка», «Адела», «Веснушки», «Самоцветы», «Арлекин» и «Радуга-1».

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