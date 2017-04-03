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Великолучанка стала жертвой мошенников при покупке детской коляски

В Пскове и Великих Луках полицейские установили факты мошенничества.

В частности, великолучанка решила через один из сайтов приобрести детскую коляску. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по Псковской области, продавцы  предложили ей сначала перевести на счет деньги.  Женщина перечислила незнакомцам более пяти тысяч рублей. Однако заказанный товар до сих пор так и не получила. По данному факту возбуждено уголовное дело.

А в Пскове 1 апреля  неустановленный мошенник под предлогом покупки  автомобиля через Интернет  завладел деньгами в сумме 11 тысяч рублей, принадлежавшими псковичу. При этом  гражданину сначала пришло СМС-сообщение с различными вариантами осуществления операции купли-продажи и со ссылкой, содержавшей, как выяснилось, вредоносную программу. Как только горожанин перешел по этой ссылке, он лишился денег. Потерпевший обратился за помощью к стражам порядка. В настоящее время проводится проверка.

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