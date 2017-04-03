Работники «Псковэнерго» отмечены наградами «Россетей»

13:38, 03 апреля 2017, ПАИ

4 апреля исполняется 4 года ПАО «Россети». В честь Дня компании «за значительный вклад в развитие электросетевого комплекса и многолетний добросовестный труд» сотрудники филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» награждены корпоративными наградами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Нагрудным знаком «За профессиональное мастерство» отмечен труд Виталия Герасимова, старшего мастера Палкинского участка «Северных электрическим сетей» и Сергея Швыркунова, электромонтера оперативно-выездной бригады РЭС № 2 «Южных электрических сетей».

Благодарности ПАО «Россети» удостоены Алексей Бугаев, старший диспетчер РЭС № 2 «Западных электрических сетей» и Владимир Лапин, электрослесарь службы подстанций Порховского участка «Восточных электрических сетей».

Публичное акционерное общество «Россети» (ПАО «Россети») обеспечивает электроснабжение потребителей во всех регионах России и является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,30 млн км линий электропередачи, 490 тысяч подстанций трансформаторной мощностью более 761 ГВА. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216 тысяч человек.

Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство, владеющее 87,9% долей в уставном капитале.