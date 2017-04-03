На сайте ПАИ началась трансляция футбольного матча «Псков-747» - «Строгино» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)

14:03, 03 апреля 2017, ПАИ

На сайте Псковского агентства информации началась прямая трансляция футбольного матча между командами «Псков-747» и «Строгино» (Москва). Это первая игра второй части первенства России по футболу среди команд футбольных клубов ПФЛ группы «Запад».

Напомним, в первом круге соперники встречались 18 августа 2016 года. Тогда победу одержали москвичи со счётом 2:0: голы забили Михаил Погорелов и Виталий Борсук.