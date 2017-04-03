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Общество

Обслуживание фонтанов обойдется бюджету Пскова примерно в 600 тысяч рублей

Администрация Пскова заказала комплекс услуг по обслуживанию городских фонтанов. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.

Максимальная цена контракта составляет 599 тыс. 985 рублей. За эти деньги подрядчику в мае-сентябре придется мыть бассейны фонтанов в Ботаническом саду и у гостиницы «Рижская», обслуживать насосное и электрическое оборудование, убирать случайный мусор и так далее. Кроме того, намечен косметический ремонт фонтана в Ботаническом саду.

Еще 2 млн 999 тыс. 846 рублей из городского бюджета планируется выделить на скос травы на зеленых зонах. Объем работ — 627 тыс. 900 квадратных метров, приступить к ним нужно в мае.

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