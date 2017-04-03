К 6 мая на площади Ленина в Пскове установят трибуну для ветеранов

14:25, 03 апреля 2017, ПАИ

1,5 млн рублей планируется потратить на установку зрительской трибуны к Дню Победы в 2017-2019 годах в Пскове. На сайте госзакупок объявлен аукцион на проведение этой работы.

Трибуна должна быть установлена на площади Ленина 6 мая, а демонтирована — 15-го. На ней традиционно будут размещены ветераны войны и гости праздника.

Также в обязанности исполнителя контракта входит уборка прилегающей территории, мойка трибуны перед репетицией Парада Победы 7 мая и перед началом торжества 9 мая.