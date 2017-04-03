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Общество

В невельской деревне Турки-Перевоз будет отремонтировано воинское захоронение

В деревне Турки-Перевоз Невельского района будет отремонтировано воинское захоронение. Аукцион объявлен на сайте госзакупок.

Фото с pobeda.pskovlib.ru

Максимальная цена контракта составляет 3 млн 100 тыс. рублей, половина средств заложена в бюджете муниципалитета, остальные поступят из казны области.

Аукцион назначен на 27 апреля. Срок выполнения работ — с даты заключения договора по 31 октября 2017 года.

Добавим, что в деревне Турки-Перевоз находится памятник, созданный из камней и обломков вражеского оружия, с пятиконечной звездой на вершине. Его высота - 6 метров. Здесь расположены три могилы без надгробий, 98 стел со списками. Памятник был установлен в 1944 году.

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