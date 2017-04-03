Путин считает достаточными существующие ограничения в российском сегменте Интернета

17:39, 03 апреля 2017, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин считает, что существующих ограничений в российском интернете достаточно, возможные дополнительные меры должны обсуждаться с общественностью. Об этом сообщает «Интерфакс».

«У нас есть ограничения, о них хорошо известно - это пропаганда суицида, детская порнография, пропаганда терроризма, распространение наркотиков и так далее. Это все функционирует», - заявил Путин, выступая на медиа-форуме Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге.

Он подчеркнул, что этих ограничений пока что хватает. «На первом этапе, когда все это обсуждалось, было много озабоченности на этот счет, опасений, что все перекроют, запретят и так далее», - отметил Владимир Путин, напомнив цитату из песни Высоцкого «запретили даже воинский парад, скоро все к чертям собачьим запретят».

Владимир Путин заверил, что все ограничения функционируют на достаточном уровне, но многие считают, что необходим более жесткий контроль. «Такие чувствительные вещи мы должны вырабатывать вместе с вами», - обратился президент к участникам форума.

По его словам, общий подход должен быть таким: «Нельзя все, что запрещено законом, и это нужно аккуратно цивилизованно и технологично отработать в интернете».

Президент обратился к опыту 1990-х годов. «Тогда под демократией начали понимать вседозволенность, а под рынком - расхищение государственного имущества. Мы были не готовы к этим процессам, но постепенно общество взрослеет, к людям приходит понимание, что такое хорошо, что такое плохо, на что мы можем пойти сегодня, а что избыточно», - сказал Путин.